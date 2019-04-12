Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek Ara Güler Sergisi, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerini, dünya başkentlerinde sanatseverlerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sergilerin ilki, İngiltere'nin en önemli sanat merkezlerinden Londra Saatchi Galeri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılacak.

AA'nın haberine göre dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, Master of Leica unvanına sahip Ara Güler'in eserleri, Londra'nın ardından sırasıyla Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sergilenecek.

Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturacağı sergide, Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel'den Nazım Hikmet'e, Picasso'dan Dali'ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alacak.

Londra sergisinde, özellikle İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine yer ayrılırken, gidilen her ülkede o topluma ait önemli karakterlerin fotoğrafları seçkiye eklenecek.

"Ara Güler Sergisi" yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer alarak, uluslararası sanat platformunda ustanın anısını yaşatacak.

Sergi merkezlerinde düzenlenecek konferanslarda Ara Güler fotoğrafçılığı, Prof. Hasan Bülent Kahraman tarafından anlatılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖN SÖZ

Ön sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde ustayı şöyle anlattı:

"Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle devlet adamlıklarıyla fikirleriyle sanatçılıklarıyla insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin, onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ZAMANI NEW YORK'TA

İlk etabı Londra'da Saatchi Galeri'de gerçekleşecek olan sergi, ardından mayıs ayı sonunda Paris'te Polka Galeri'de, üçüncü durağında ise Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto'nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı'nda açılacak. Sergi açılışı, Japonya'da G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği günlerde, haziran ayı sonunda yapılacak.

Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019'da odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, eylül sonunda New York'ta gerçekleşecek. Kentin işlek noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde ziyarete açılacak serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Yıl sonundan itibaren Roma'da Trastevere Müzesi ve 2020'de Mogadişu'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde sanatseverlerle buluşacak serginin takvimi şöyle:

"Nisan 2019 - Londra, Saatchi Galeri. Mayıs 2019 - Paris, Polka Galeri. Haziran 2019 - Kyoto, Tofukuji Tapınağı. Eylül 2019 - New York, Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi. Ocak 2020 - Roma, Trastevere Müzesi. Nisan 2020 - Mogadişu, T.C. Büyükelçiliği."

ARA GÜLER KİMDİR?

Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler, 1956'da Time Life, 1958'de Paris Match ve Stern dergilerinin Yakındoğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemlerde Magnum Photos, Ara Güler fotoğraflarının uluslararası dağıtımına başladı. 1961'de İngiltere'de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne (ASMP) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu.

Güler, 1962'de Almanya'da Master of Leica unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının en önemli yayınlarından Camera dergisi, onunla ilgili özel sayı yayınladı. Lord Kinross'un 1971'de basılan Ayasofya kitabının fotoğraflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından Picasso'nun 90'ıncı yaş günü için hazırlanan Picasso Metamorphose et Unite adlı kitabın kapak fotoğrafı Güler'e aitti. Güler'in Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları Time Life, Horizon, Newsweek ve Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtları fotoğrafları, 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere'de ise "Thames&Hudson" Yayınevleri tarafından "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adı ile yayınlandı.

2002'de Fransız hükümeti tarafından "Lejion D'Honneur; Officier Des Arts Et Des Lettre", 2009'da Paris Belediyesi tarafından "La Medaille de la Ville de Paris" unvanları verildi. 2005'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2008'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü, 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, ABD'de Lucie Awards Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Güler, 2004'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, 2013'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden, 2014'te de Boğaziçi Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanı aldı.

Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, sanatçının 90'ıncı yaş günü olan 16 Ağustos 2018'de Doğuş Grubu tarafından açıldı.

Ara Güler, 17 Ekim 2018'de 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.