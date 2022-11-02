'Dünya da faiz indirmeye başlayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada da faizlerin indirilmeye başlanacağını söyledi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan "Faizleri düşürerek üretim ve istihdamı destekleme politikamızın da ne kadar isabetli olduğu gün geçtikçe daha iyi görülüyor. BM'den uluslararası kuruluşlara kadar birçok kurum, şahıs ve kuruluş bizim enflasyonla faiz arasında kurduğumuz sebep - sonuç ilişkisine hak veriyor. Yıl başından sonra dünyada da faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz" dedi.

Erdoğan küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığıyla mücadelenin ana öncelikleri olduğunu dile getirdi. Avrupa'sından ABD'sine dünyanın son 60 - 70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla boğuşurken Türkiye'de ekonominin çarklarının döndüğünü söyleyen Erdoğan, "İstihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek olarak özetlediğimiz ekonomi modelimiz meyvelerini veriyor" dedi.