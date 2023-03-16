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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşacak. Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden Barcelona ve Atletico Madrid ise genç yıldız Arda Güler'i tribüden takip edecek. İşte detaylar...

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  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam Sevilla ile karşılacak.
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    Zorlu mücadelede gözler Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de olacak. 
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre Barcelona ve Atletico Madrid, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor.
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    Sezon sonunda ise bu iki dev kulübün Arda Güler için hamle yapması bekleniyor.
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    Ayrıca Sevilla maçında Arda Güler için Manchester City, PSG, Barcelona, Atletico Madrid ve Arsenal gibi kulüplerin scoutlarının tribünden olması bekleniyor. 
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, bu sezon sarı-lacivertli forma ile toplam 20 resmi müsabakaya çıkarken 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    AJAX VE NAPOLI, FERDİ'Yİ İZLEYECEK

    Son 2 sezondur gösterdiği performans ile herkesin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu, transfer dönemenin gözde ismi olacak. 
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    Uzun süredir Napoli'nin takip listesinde olan Ferdi için Ajax da devrede.
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    Zorlu Sevilla maçında tribünlerde Napoli ve Ajax gözlemcilerinin de olması bekleniyor. 

     
  • Dünya devleri Arda Güler için Kadıköy'e gelecek!

    Ayrıca, Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai için de Leicester City gözlemcilerinin Kadıköy'e geleceği iddialar arasında. 

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