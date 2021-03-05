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HaberlerGündem3. SayfaPİST SANDI! Son dakika! Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı! Milyonluk aracıyla kaza yaptı!
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Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı! Milyonluk aracıyla makas attı, kaza yaptı

Avcılar'da, Dünya Drift Şampiyonası'nda derece yapan Selim Bayrak, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde Bayrak'ın makas atarak ilerlediği görüldü. Kendisine tepki gösteren sürücülere ise "Bak işine" diye tepki gösterdi

PİST SANDI! Son dakika! Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı! Milyonluk aracıyla kaza yaptı!
DHA

Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı. Bayrak'ın kaza yapmadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Selim Bayrak hakkında "Arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" suçundan idari işlem, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan" da adli işlem yapıldı.

Kaza, dün saat 14.55 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak 34 BAY 58 plakalı lüks otomobiliyle Edirne istikametinde seyrederken bariyerlere çarptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Bayrak'ın otomobilinde hasar oluştu.

Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞIN İLGİNÇ TEPKİSİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bir vatandaş ise kaza yapan Bayrak'a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak'a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa "İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAKAS ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Selim Bayrak'ın saniyeler önce hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye sokarak, lüks otomobiliyle makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bayrak otomobiliyle, süratli şekilde araçların arasından makas atarak ilerliyor. Bu anlar da arkadan gelen başka bir otomobilin kamerasına yansıyor.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Öte yandan Selim Bayrak hakkında "Arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" suçundan idari işlem, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan" da adli işlem yapıldı.

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