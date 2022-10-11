Dünya bir kız çocuğunun mutlu yaşayabileceği daha güvenli ve mutlu bir yer olsun. Uluslararası Kız Çocukları Günü'nde en içten dileklerimle.

Gülüşün beni mutlu ediyor. Zorlukların üstesinden gelme örnekleriniz beni gururlandırıyor. İnanılmaz bir kız olduğun için teşekkür ederim. Dünya Kız Çocukları Günün kutlu olsun