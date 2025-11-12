Habertürk
        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı başlıyor!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında heyecan yarın başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:22
        Elemelerde 9. hafta heyecanı başlıyor!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, yarın 8 maçla başlayacak.

        A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.

        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:

        Yarın:

        D Grubu

        20:00 Azerbaycan-İzlanda

        22:45 Fransa-Ukrayna

        F Grubu

        20:00 Ermenistan-Macaristan

        22:45 İrlanda-Portekiz

        I Grubu

        20:00 Norveç-Estonya

        22:45 Moldova-İtalya

        K Grubu

        22:45 Andorra-Arnavutluk

        22:45 İngiltere-Sırbistan

        14 Kasım Cuma

        A Grubu

        22:45 Lüksemburg-Almanya

        22:45 Slovakya-Kuzey İrlanda

        G Grubu

        20:00 Finlandiya-Malta

        22:45 Polonya-Hollanda

        L Grubu

        22:45 Cebelitarık-Karadağ

        22:45 Hırvatistan-Faroe Adaları

        15 Kasım Cumartesi

        B Grubu

        22:45 İsviçre-İsveç

        22:45 Slovenya-Kosova

        C Grubu

        22:45 Danimarka-Belarus

        22:45 Yunanistan-İskoçya

        E Grubu

        20:00 Türkiye-Bulgaristan

        20:00 Gürcistan-İspanya

        H Grubu

        20:00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya

        22:45 Bosna-Hersek-Romanya

        J Grubu

        17:00 Kazakistan-Belçika

        20:00 Liechtenstein-Galler

