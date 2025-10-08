Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde 7. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası elemelerinde 7. hafta heyecanı başlıyor

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta maçları 9 Ekim'de (yarın) başlayacak. E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kupası elemelerinde heyecan başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, 9 Ekim'de (yarın) oynanacak 8 maçla başlayacak.

        A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı şöyle:

        9 Ekim (Yarın):

        C Grubu

        21.45 Belarus-Danimarka

        21.45 İskoçya-Yunanistan

        G Grubu

        19.00 Finlandiya-Litvanya

        21.45 Malta-Hollanda

        H Grubu

        21.45 Avusturya-San Marino

        21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek

        L Grubu

        21.45 Çekya-Hırvatistan

        21.45 Faroe Adaları-Karadağ

        10 Ekim Cuma:

        A Grubu

        21.45 Almanya-Lüksemburg

        21.45 Kuzey İrlanda-Slovakya

        B Grubu

        REKLAM

        21.45 İsveç-İsviçre

        21.45 Kosova-Slovenya

        D Grubu

        21.45 Fransa-Azerbaycan

        21.45 İzlanda-Ukrayna

        J Grubu

        17.00 Kazakistan-Liechtenstein

        21.45 Belçika-Kuzey Makedonya

        11 Ekim Cumartesi:

        E Grubu

        21.45 Bulgaristan-Türkiye

        21.45 İspanya-Gürcistan

        F Grubu

        19.00 Macaristan-Ermenistan

        21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti

        I Grubu

        19.00 Norveç-İsrail

        21.45 Estonya-İtalya

        K Grubu

        16.00 Letonya-Andorra

        21.45 Sırbistan-Arnavutluk

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale