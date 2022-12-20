Finalde Arjantin'e yenilen Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. Bu iki isim dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturuyor. Fransa Milli Takımı'nda turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Kylian Mbappe başta olmak üzere 13 futbolcu Afrika kökenli. Altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı. Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. 24 kişilik kadrolarında sakatlığı nedeniyle Benzema yer almazken; golcü oyuncunun kökeni ise Cezayir.