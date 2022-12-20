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Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece iki Fransız yer aldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucunda mağlup olarak kupaya ulaşamayan Fransa'nın kadrosunda sadece iki futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti

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DHA / HABERTURK.COM
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Finalde Arjantin'e yenilen Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. Bu iki isim dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturuyor. Fransa Milli Takımı'nda turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Kylian Mbappe başta olmak üzere 13 futbolcu Afrika kökenli. Altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı. Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. 24 kişilik kadrolarında sakatlığı nedeniyle Benzema yer almazken; golcü oyuncunun kökeni ise Cezayir.
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    GRIEZMANN'IN ANNESİ ALMAN, BABASI PORTEKİZLİ

    Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan ve 2014 yılından beri milli formayı giyen Antoine Griezmann'ın annesi Alman, babası ise Portekizli.
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    3 İSPANYOL, 1 İTALYAN VAR

    Kadrosunda 2 Fransız kökenli futbolcu bulunan Fransa Milli Takımı'nda 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu yer alıyor. Dünya Kupasını 2'inci tamamlayan Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcuların etnik kökenleri şöyle:
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Hugo Lloris: Katalan
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Alphonse Areola: Filipinler
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Steve Mandanda: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Axel Disasi: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Jules Kounde: Benin
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Theo Hernandez: İspanya
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Lucas Hernandez: İspanya
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Dayot Upamecano: Gine Bissau
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Raphael Varane: Martinik
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Marcus Thuram: Guadeloupe
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Kingsley Coman: Guadeloupe
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Ibrahima Konate: Mali
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Youssouf Fofana: Mali
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Aurelien Tchouameni: Kamerun
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Eduardo Camavinga: Angola
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Matteo Guendouzi: Fas
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Olivier Giroud: İtalya
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Andrien Rabiot: Fransa
  • Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

    Benjamin Pavard: Fransa

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