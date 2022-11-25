2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İngiltere ile ABD karşı karşıya geliyor.
STAT: Al Bayt Stadium
HAKEM: Jesús Valenzuela Sáez
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
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İNGİLTERE: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Mount, Saka, Sterling, Kane
ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Weah, Pulisic, Wright
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Dünya Kupası B Grubu'nda ilk maçlarda İngiltere ile İran karşılaştı. İngiltere rahat oynadığı karşılaşmadan 6-2 gibi farklı bir skorla ayrıldı.
HARRY KANE'DEN İYİ HABER
İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan yıldız oyuncu Harry Kane'nin ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.
Harry Kane, İran maçında sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada yerini Callum Wilson'a bırakmıştı.
ABD 3 PUAN PEŞİNDE
Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile karşılan ABD sahadan beraberlikle ayrıldı. ABD'nin tek golünü 36. dakikada Timothy Weah attı.
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