Dünya Kupası coşkusu saç modellerine de yansıdı

2018 Dünya Kupası final maçında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Kazanan taraf ise Fransa oldu. Dünya Kupası'nda takımların performansı kadar futbolcuların saçı da çok konuşuldu. Ünlülerin berberi Şükrü Dudu, Dünya Kupası'ndaki futbolcuların saç modellerinin nasıl erkek saç trendlerini etkilediğini anlattı