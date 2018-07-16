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Dünya Kupası coşkusu saç modellerine de yansıdı

16.07.2018 - 16:03 | Güncelleme:

2018 Dünya Kupası final maçında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Kazanan taraf ise Fransa oldu. Dünya Kupası'nda takımların performansı kadar futbolcuların saçı da çok konuşuldu. Ünlülerin berberi Şükrü Dudu, Dünya Kupası'ndaki futbolcuların saç modellerinin nasıl erkek saç trendlerini etkilediğini anlattı

  • 1 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    1 | 21

    Rusya'da gerçekleşen 2018 Dünya Kupası final maçında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Fransa, maçı 4-2 kazanarak 2. kez Dünya Kupası'nda zafere ulaştı. 

  • 2 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    2 | 21

    Nefes kesen karşılaşmanın ardından tüm dünyanın merakla takip ettiği bir Dünya Kupası'nın daha sonuna gelindi. 

  • 3 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    3 | 21

    Dünya Kupası'nda takımların performansı kadar, futbolcuların saçları da çok konuşulanlar arasındaydı. Futbolcular, berberlerini yanında götürüp maça çıkmadan saçlarını yaptırdı.

  • 4 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
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     Saçlarını Ronaldo, Messi ya da Neymar gibi yaptırmak isteyenler de soluğu berberlerde aldı. 

  • 5 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    5 | 21

    Ünlülerin berberi Şükrü Dudu, 2018 Dünya Kupası'ndaki futbolcuların saç modellerinin erkek saç trendlerini nasıl şekillendirdiğini anlattı.

  • 6 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    6 | 21

    Gelen müşterilerin futbolcuların saçlarından istediğini vurgulayan berber, "Dünya Kupası bitti ama hala futbolcuların saçları konuşuluyor. Özellikle degrade kesim, yani enseye doğru kısalan model oldukça moda oldu."

  • 7 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    7 | 21

    "Dünya Kupası'yla trend olan saç modelinde ense ve yanlar oldukça kısa. Makasla atılan çizikle saç ayrımında belirginlik var."

  • 8 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
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    "Tabii isteğe bağlı olarak saçın ön kısmına ufak bir boya işlemi yapıldığı oluyor" dedi.

  • 9 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
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    İşte Dünya Kupası'ndan en popüler erkek saç modelleri

  • 10 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    10 | 21
  • 11 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    11 | 21

    Neymar

  • 12 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    12 | 21

    Neymar

  • 13 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    13 | 21

    Cristiano Ronaldo

  • 14 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    14 | 21

    Messi

  • 15 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    15 | 21

    Messi

  • 16 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    16 | 21

    James Rodriguez

  • 17 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    17 | 21

    James Rodriguez

  • 18 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    18 | 21

    James Rodriguez

  • 19 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    19 | 21

    Paulo Dybala

  • 20 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
    20 | 21

    Paulo Dybala

  • 21 Dünya Kupası'na damga vuran saç modelleri
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    Paulo Dybala

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