Deschamps ayrıca, Dünya Kupası'nda bir ülkeyi üst üste finale çıkaran dört teknik adamdan biri oldu. Daha önce Vittorio Pozzo ile İtalya (1934, 1938), Carlos Bilardo ile Arjantin (1986, 1990) ve Franz Beckenbauer ile de Almanya (1986, 1990) bunu başarmıştı.