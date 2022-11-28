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Portekiz - Uruguay | CANLI YAYIN

Portekiz - Uruguay maçı CANLI YAYINI HTSPOR'da! Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ilk maçında Gana'yı 3-2 mağlup eden Portekiz ile Güney Kore ile berabere kalan Uruguay karşı karşıya geliyor

Dünya Kupası Portekiz Uruguay maçı canlı izle TRT 1! Portekiz Uruguay maçı canlı yayın HD link! Portekiz Uruguay maçı ilk 11'ler ve kadrolar -Dünya Kupası haberleri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00
HAKEM: Alireza Faghani (İran)
STAT: Lusail
YAYIN: TRT 1

PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Silva, Bruno Fernandes, Felix, Ronaldo

URUGUAY: Rochet, Coates, Godin, Gimenez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani, Nunez

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Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşıyor.

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Portekiz ile Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşmaya hazırlanan Uruguay, 2018'deki turnuvanın ikinci turunda rakibini elemişti.

Dünya Kupası'nda Avrupa temsilcileriyle oynadığı son beş maçın dördünü kazanan Uruguay (2-1'lik Portekiz galibiyeti dahil), son karşılaşmada Fransa'ya mağlup olmuştu. Uruguay, bu dönemden önceki 25 mücadeleden sadece iki galibiyet çıkarabilmişti (8B 15M).

Güney Amerika temsilcileriyle oynadığı dokuz maçın sadece birini kazanan Portekiz (3B 5M), tek galibiyetini 2014'te Arjantin ile oynadığı hazırlık maçında aldı (1-0).

Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Portekiz, üçüncü kez bir Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını kazanmayı hedefliyor (1966 & 2006). Portekiz, ilk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrıldığı bu iki turnuvada da yarı finale ulaşmıştı.

Dünya Kupası'ndaki son iki maçında gol atamayan Uruguay, turnuvada sadece bir kez üç karşılaşmalık bir seri yaşadı (3 maç; 1986-1990). Güney Amerika temsilcisi, turnuvaya son üç katılışında oynadığı ikinci mücadeleleri kazandı.

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