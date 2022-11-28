Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. SAAT: 22.00

HAKEM: Alireza Faghani (İran)

STAT: Lusail

YAYIN: TRT 1 PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Silva, Bruno Fernandes, Felix, Ronaldo URUGUAY: Rochet, Coates, Godin, Gimenez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani, Nunez MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşıyor.

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Portekiz ile Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşmaya hazırlanan Uruguay, 2018'deki turnuvanın ikinci turunda rakibini elemişti. Dünya Kupası'nda Avrupa temsilcileriyle oynadığı son beş maçın dördünü kazanan Uruguay (2-1'lik Portekiz galibiyeti dahil), son karşılaşmada Fransa'ya mağlup olmuştu. Uruguay, bu dönemden önceki 25 mücadeleden sadece iki galibiyet çıkarabilmişti (8B 15M).

Güney Amerika temsilcileriyle oynadığı dokuz maçın sadece birini kazanan Portekiz (3B 5M), tek galibiyetini 2014'te Arjantin ile oynadığı hazırlık maçında aldı (1-0). Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Portekiz, üçüncü kez bir Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını kazanmayı hedefliyor (1966 & 2006). Portekiz, ilk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrıldığı bu iki turnuvada da yarı finale ulaşmıştı.