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Dünya genelinde Biden'ın yemin töreninin yansımaları ve çarpıcı manşetleri şöyle:

ABD'li Washington Post (WP) gazetesi, Demokrat Partili Joe Biden'ın yemin sonrası dünyaya ilk hitabında kullandığı şu sözlerini başlığa çekti: Washington Post, "Biden göreve başlıyor" başlığını atarken, Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ise ilk kadın ve ilk siyah Başkan Yardımcısı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

"DEMOKRASİ GALİP GELDİ"

New York Times (NY Times) da "Biden 46'ncı ABD Başkanı olarak yemin etti" başlığını tercih ederken, Biden'ın konuşmasında dikkat çeken "Demokrasi galip geldi" sözüne vurgu yaptı. NY Times, ikinci büyük başlığını ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ayırdı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International'ın internet sitesinde, Biden'ın ilk imzasını atarken görüntülendiği bir fotoğrafı yer alırken; "Biden Başkan olarak yemin etti" başlığı atıldı. Gelişmeleri anlık aktaran CNN, sitenin mizanpajında da değişiklik yaptı.

İngiliz Guardian gazetesi, anasayfasında "Biden Başkan olarak ilk konuşmasında birlik çağrısı yaptı" ifadesine yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de canlı blog şeklinde gelişmeleri aktarırken, "Biden 'gayrimedeni savaşı' sona erdirme çağrısıyla göreve başladı" başlığını kullandı.

İsrailli Haaretz gazetesi Biden'ın konuşmasında dikkat çektiği beyaz üstüncülük, aşırıcılık gibi kavramları başlığına çekti.

AİLE MİRASI İNCİL'E EL BASTI

46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'ın göreve başlama töreninde üzerine el basarak yemin ettiği İncil'le ilgili önemli bir ayrıntı basında yer aldı.

CBC News'ün haberine göre; Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'nin mülkiyetinde... Biden bu İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı.

Aynı İncil, Biden'ın Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı.

12.5 santimetre kalınlığındaki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.