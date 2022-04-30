Hindistan ve Pakistan'da sıcak hava dalgası! 0:00 / 0:00

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Dünya nüfusunun beşte birinin yaşadığı Hindistan ve Pakistan'da son günlerde etkisi artan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığının 45 ila 50 dereceyi bulabileceği öngörülürken bu durum başta sağlık olmak üzere, birçok alanda risk barındırıyor.

AA muhabirinin Dünya Meteoroloji Örgütünün verilerinden derlediği bilgilere göre, Hindistan 33,1 dereceyle en sıcak mart ayını yaşadı. Mart ayındaki sıcaklıklar uzun dönem ortalamasına göre 1,86 derece daha yüksekti.

Hindistan’ın büyük bir bölümünde 28 Nisan’da en yüksek sıcaklık değeri 43-46 derece arasında gerçekleşirken bu derecelerin 2 Mayıs’a kadar artması bekleniyor.

Pakistan ise en az son 60 yılın en sıcak mart ayını geçirdi. Pakistan Meteoroloji Bölümü, gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 5 ila 8 derece daha yüksek olacağını öngörüyor.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather verilerine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de geçen ayın son günlerinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, geride kalan haftada 44 dereceyi gördü. Sıcaklıklar, nisan ayı rekor sıcaklık seviyesine ulaştı.

Yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı Hindistan'ın kuzey kesimlerinde sıcaklığın 46 dereceye, ülkenin doğusundaki Orissa'da ise 43 dereceye çıkma riski bulunuyor.

Nüfusu 240 milyona ulaşan Pakistan da kavurucu sıcakların etkisinde. Ülkenin Navabşah şehrinde geçen hafta 48 dereceye çıkan sıcaklığın bugün 49 dereceyi görmesi bekleniyor. Jacobabad şehrinde sıcaklığın bugün 48 ve sonrasında 50 derece, başkent İslamabat'ta ise 40 derece seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bu ülkelerde hava kalitesi "çok sağlıksız" olarak nitelendirilirken yıl içinde bu şekilde erken hissedilmeye başlanan aşırı sıcak havanın, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra büyük çaplı yangınları da tetiklemesi söz konusu.

KÜRESEL ISINMA ETKİSİ

Londra Imperial College'dan Dr. Mariam Zachariah ve Dr. Friederike Otto, yaptıkları analizde, Hindistan'da görülen aşırı sıcak havanın insan aktivitelerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle sıklığının arttığını tespit etti.

Zachariah, analizdeki bulgularına ilişkin değerlendirmesinde, "Hindistan'daki son yüksek sıcaklıklar, iklim değişikliği nedeniyle daha olası hale geldi. İnsan faaliyetlerinden kaynaklı küresel ısınma olmadan önce, yüksek sıcaklık Hindistan'da 50 yılda bir kez yaşanırdı ama şimdi çok daha sık yaşanan bir olay haline geldi. Bu tür yüksek sıcaklıkları artık her 4 yılda bir görebiliriz ve emisyonlar durdurulana kadar aşırı sıcak hava daha da yaygın hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Bilimi Öğretim Görevlisi Otto ise Hindistan'daki aşırı sıcak hava ile fosil yakıt kaynaklı emisyonların doğrudan ilişkili olduğunu belirterek "Bu, gerçek dünyanın her yerindeki her sıcak hava dalgası için geçerli. Sera gazı emisyonları durdurulana kadar, Hindistan ve dünyanın başka bölgelerinde sıcak hava dalgaları daha sıcak ve tehlikeli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

HİNDİSTAN'DAKİ UZMANLARDAN ÇAĞRI

Hindistan Halk Sağlığı Enstitüsü Gandhinagar Direktörü Dr. Dileep Mavalankar, Hindistan Meteoroloji Bölümünün hava tahminlerine göre, Ahmedabad şehrinin "turuncu alarm" seviyesinde olduğunu ifade etti.

Mevcut sıcak hava dalgasının çok erken olduğunu vurgulayan Mavalankar, "Mart ve nisan aylarında bu tür sıcak hava dalgalarına uyum ve hazırlık daha düşük olduğundan ölüm oranları yüksek olabiliyor. Bu sıcaklıklar mayıs ve haziran için bir uyarı sinyali. Şimdi etkili önlemler alırsak, sıcak hava kaynaklı birçok ölümü önleyebiliriz." diye konuştu.