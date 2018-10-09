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Dünya Sağlık Örgütü raporu: Her 6 ölümün 1'i kanserden

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) hazırladığı rapora göre, bu yıl yaklaşık 18.1 milyon yeni kanser tanısı olacak. Tütün kullanımı kanserde en büyük risk faktörü. Kanserden ölümlerin yüzde 22’sinden tütün ürünleri sorumlu

09.10.2018 - 06:20 | Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son raporuna göre, içinde bulunduğumuz yıl 9.6 milyon kişinin ölümünden kanser sorumlu olacak. Yani her 6 ölümden 1’i kanserden kaynaklanıyor.

Mesude Erşan'ın Hürriyet'teki haberine göre, raporda yer alan diğer ayrıntılar şöyle:

SAYI HER YIL ARTIYOR

Rapora göre, yine bu yıl yaklaşık 18.1 milyon yeni kanser tanısı olacak. İstatistikler bu sayının her yıl arttığını işaret ediyor. 2012’de yıllık kanser vakası 14.1 milyonken, yıllık kansere bağlı ölüm sayısı 8.2 olmuştu. Tütün kullanımı kanserde en büyük risk faktörü. Kanserden ölümlerin yüzde 22’sinden tütün ürünleri sorumlu. Medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, “Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte birinden, yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite eksikliği, tütün ve alkol kullanımı sorumlu” diyor.

VİRÜS DE KANSER EDİYOR

Hepatit ve insan papilloma virüsü (HPV) gibi enfeksiyonlar nedeniyle gelişen kanserlerin de oranı yüksek. Düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser vakalarının yüzde 25’inin nedeni söz konusu biyolojik kanserojenler. Rapora göre, kanserler nedenlerinin yüzde 50’si çevresel. Yani, sigara, obezite, virüs ve bakteriler, ultraviyole ışınları, alkol ve kimsayal kanser yapıcılar. Yüzde 35’i çoğu yaşla birlikte artan rastgele mutasyonlardan kaynaklanıyor. Yüzde 15’i ise kalıtsal geçiş ve ailesel yatkınlıkla gelişiyor.

Prof. Dr. Özdoğan yaşlanmanın da kanser gelişimi için başka bir temel faktör olduğunu hatırlatıyor. Yaşla birlikte kanser sıklığının “dramatik” bir şekilde arttığını belirtiyor: “Bunun üç ana nedeni var. İlki hücresel hasarların birikmesi. Bağışıklık sistemi fonksiyonunun azalması ve hücresel tamir mekanizmalarının daha az etkili olması da diğer nedenler.”

EN SIK AKCİĞER VE MEME

WHO’ya göre bir yılda ortaya çıkan kanser tanıları şöyle:

Akciğer: 2.09 milyon vaka

Meme: 2.09 milyon vaka

Kolon-rektum: 1.8 milyon vaka

Prostat: 1.28 milyon vaka

Cilt kanseri (melanom olmayan): 1.04 milyon vaka

Mide 1.03 milyon vaka

EN ÇOK ÖLÜM AKCİĞERDE

Bir yılda yaşamını yitirecek kanser hastalarının sayısı şöyle:

Akciğer: 1.76 milyon ölüm

Kolon-rektum: 862 bin ölüm

Mide: 783 bin ölüm

Karaciğer: 782 bin ölüm

Meme: 627 bin ölüm.

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