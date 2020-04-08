Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'deki vaka artışından kaygılı

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Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Danimarka'da online olarak bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kluge, Avrupa'daki durumun hala endişe verici olduğunu söyledi.

Özellikle Atlas Okyanusu'nda kıyısı bulunan ülkelerdeki vaka sayısında dramatik bir artış yaşandığına dikkat eçkti. "Bu maratonda hala çok yolumuz var" ifadelerini kullandı.

"KAYGILIYIZ"

Kluge, veri ve yorumlarını paylaştığı ülkeleri arasında Türkiye de vardı. "Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız" diyen Kluge, belirtilen vakaların yüzde 60'ının İstanbul'dan olmasının altını çizdi.

Kluge'nin dikkat çektiği diğer Avrupa ülkeler ise İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İsveç oldu.

Kluge, İspanya ve İtalya'yla ilgili olarak günlük can kaybının azalarak eşitlendiği değerlendirmesinde bulundu.

Almanya için ise "Geniş geniş kapsamlı kamu sağlığı önlemleri aldıktan 10 gün sonra düşüş yaşandı" dedi.