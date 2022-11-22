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D﻿ünya Sağlık Örgütü: Ukrayna'da bu kış milyonlarca kişinin hayatı tehdit altında

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu kış Ukrayna'da milyonlarca kişinin hayatının tehdit altında olacağını söyledi. WHO Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P Kluge, Ukrayna'nın enerji altyapısının yarısının hasar gördüğünü ve 10 milyon kişinin şu anda elektriksiz olduğunu vurguladı.

D﻿ünya Sağlık Örgütü: Ukrayna'da bu kış milyonlarca kişinin hayatı tehdit altında
DSÖ: Ukrayna'da bu kış milyonlarca kişinin hayatı tehdit altında
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BBC TÜRKÇE

George Wright, Londra - Catherine Byaruhanga, Kiev

Kiev Getty Images
Ukrayna'da bu kış hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu kış Ukrayna'da milyonlarca kişinin hayatının tehdit altında olacağını söyledi.

WHO Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P Kluge, Ukrayna'nın enerji altyapısının yarısının hasar gördüğünü ve 10 milyon kişinin şu anda elektriksiz olduğunu vurguladı.

Sıcaklıkların bazı bölgelerde -20 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

WHO, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinden bu yana sağlık altyapısına yönelik 703 saldırıyı belgeledi.

Rusya geçen hafta savaşın en ağır hava bombardımanlarından birinde, daha fazla enerji tesisini ve sivil binayı vurmuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir basın toplantısı düzenleyen Dr. Kluge, "Basitçe söylemek gerekirse, bu kış hayatta kalmakla ilgili olacak" dedi.

Ukrayna'nın sağlık sisteminin "savaşta şimdiye kadarki en karanlık günlerini yaşadığını" ve en iyi çözümün çatışmanın sona ermesi olduğunu belirten Kluge, saldırılar nedeniyle yüzlerce hastane ve sağlık tesisinin "temel ihtiyaçları karşılayacak yakıt, su ve elektrikten yoksun bir halde tam olarak faaliyet gösteremediğini" söyledi.

Doğum koğuşlarının kuvözlere, kan bankalarının buzdolaplarına ve yoğun bakım yataklarının vantilatörlere ihtiyacı olduğunu belirterek "Hepsi enerji gerektiriyor" diye konuştu.

WHO, üç milyona kadar insanın ısınma ve güvenlik arayışı içinde evlerini terk edebileceğini söylüyor.

Kiev BBC
Başkent Kiev karlar altında

'Sağlık koridoru oluşturulsun'

Dr. Kluge, Donetsk'teki 17.000 HIV hastası için "çok endişeli" olduğunu ve "onları hayatta tutmaya yardımcı olan kritik antiretroviral ilaçların yakında tükenebileceğini" söyledi.

Donetsk'in büyük bir kısmı Rusya'nın kontrolü altında.

Kluge "acilen yeni kazanılan ve işgal edilen tüm bölgelere insani bir sağlık koridoru oluşturulması" çağrısında bulundu.

WHO, Covid vakalarının artmasından da endişe ediyor.

Dr. Kluge, "Bırakın takviyeleri, düşük temel aşılama oranlarıyla milyonlarca Ukraynalının Covid'e karşı bağışıklığı azalıyor ya da hiç yok" dedi.

Uyarılar, Ukrayna genelinde kar yağışı ve sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte geldi.

Ukrayna elektriğinin yüzde 25'inden fazlasını üreten Zaporijya nükleer enerji santrali artık elektrik üretmiyor.

Hafta sonu santralde yeniden bombardıman oldu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi saldırıları kınayarak Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde tehlikenin "kıl payı" ile bir kez daha atlatıldığını söyledi.

Pazartesi günü tesisi gezen UAEA uzmanları, yaygın hasar tespit ettiklerini ancak acil bir nükleer güvenlik kaygısı olmadığını belirttiler.

Zaporijya nükleer santraline saldırılar konusunda Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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