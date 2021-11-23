Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Habertürk TV'ye konuştu

Toprak Razgatlıoğlu 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olarak tarihe geçti. 25 yaşındaki milli motosikletçi bu alanda şampiyon olan ilk Türk sporcu oldu. Habertürk TV'ye konuşan Razgatlıoğlu, şampiyonluğu 2017 yılında hayatını kaybeden babasına armağan etti. Ayhan Şensoy'un röportajı şöyle:

Bu şampiyonluk senin için ne ifade ediyor?

''Sezonun ortalarında tek bir şeyi hala ettim. Eğer dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum. Benimle senelerdir çok uğraştı. Benden daha çok kendisi inandı şampiyon olacağıma. Kendisi bunu yaşayamadı, göremedi. Babamın hayalini gerçekleştirdim.''

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Jonathan Rea'nin 6 yıllık hegemonyasına son verdin. Böylesine güçlü bir rakibi geride bırakmayı nasıl başardın?

''Sezona çok sıkı hazırlandım. Kenan Sofuoğlu abimle antrenmanlar yaptık. Sezon ortasından itibaren Jonathan Rea'yi geçmeye başladım. O süreç şampiyonluğa inancımızı arttırdı. Rakibimizin de psikolojisini olumsuz etkiledi. Sezon içinde inişler çıkışlar oldu ancak sonu güzel bitti''

Moto GP'de yarışmak gibi bir hedefin var mı?

''Seneye de Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacağım. Orada yine şampiyon olmak istiyorum. 2023'te Moto GP'de yarışmak istiyorum. Şartlar uygun olursa böyle bir hedefim var. Eğer 2022 benim için çok başarılı geçerse 2023'te Moto GP'ye gitmek istiyorum.''