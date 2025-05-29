Dünya turu hayaline pedal çevirerek 29 ülkeyi bisikletle gezdi

Antalya'da küçük yaşlardan itibaren bisiklet tutkusu bulunan 62 yaşındaki Faruk Güngör, devlet memuru olduktan sonra yıllarca işine bisikletle gitti.

Toros Dağları'na hafta sonları giderek günlük ortalama 150-200 kilometre pedal çeviren Güngör, yıllık izinlerinde de Anadolu şehirlerini bisikletle gezmeye başladı.

Yaklaşık 1 yıl önce emekli olduktan sonra hayalinin peşinden gitmeye karar veren Güngör, önce Suriye, İran, Irak, Ermenistan gibi komşu ülkeleri gezdi, ardından Rusya, Vietnam, Hindistan ve Pakistan'a bisikletle seyahat etti.

Toplamda 29 ülkeyi bisikletiyle gezen Güngör, seyahatlerinde yaşadığı tüm anılarını ve maceralarını "bisikletiletur" adıyla kurduğu sosyal medya hesabından aktarıyor.

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"ÖNCELİKLİ HEDEFİM JAPONYA'YA GİTMEK"

Güngör, yıllarca masa başı iş yaptığını ve hayalinin hep yeni kültürler tanımak için bisikletiyle dünya turuna çıkmak olduğunu belirtti.

Bu kararı aldığında eşi ve ailesinin diğer üyelerinin tepkisiyle karşılaştığını anlatan Güngör, "Onlar kararımı endişeyle karşıladılar. Anlayışla karşıladım. Daha önce kısa kısa yıllık izinlerimde geziler yapıyordum. Emekli olunca zaman kısıtlaması olmadan gezmeye başladım. Tüm kıtaları bisikletle gezme hayalimi gerçekleştirmek için pedal çevirmeye başladım. 10 yıllık planım sonunda tüm kıtaları görmek, kültürleri tanımak istiyorum. Öncelikli hedefim Japonya'ya gitmek. Ardından da Kuzey ve Güney Amerika'yı gezeceğim" dedi.