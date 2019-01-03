Fenerbahçe'ye transfer listesinin 1 numarasındaki Cesc Fabregas'tan kötü haber geldi. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde görüştüğü Fabregas, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'ya transfer oluyor.

Ligde kötü günler geçiren ve yeni bir yapılanmaya giren Monaco'da teknik direktör Thierry Henry, eski takım arkadaşı Fabregas'ın transferini istedi. Yenilenen ekipte liderlik yapması istenen Cesc Fabregas'ın Monaco'nun teklifini kabul ettiği ve kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu için cüzi bir bonservis bedeli ödenecek.

Fabregas'ı Fenerbahçe dışında Milan da istiyordu ancak İtalyanlar FFP nedeniyle transferde durma kararı aldı.

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