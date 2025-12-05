Dünya yıldızları Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Hollywood dünyasını bir araya getirdi. 92 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Michael Caine'in onur ödülünü almaya tekerlekli sandalyeyle gittiği festivale, Türkiye'den Dilan Çiçek Deniz ile Serkan Çayoğlu katıldı
2019'dan bu yana Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, bu yıl da dünya çapında pek çok ünlü ismi ağırladı. Orta Doğu'nun en büyük film festivallerinden biri olan, 4 - 13 Aralık arasında düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde, bu yıl 70 ülkeden 100'ün üzerinde film gösterilecek.
5 Oscar'lı 'Anora' filminin yönetmeni Sean Baker'ın jüri başkanlığı yaptığı festival; ekonomiyi çeşitlendirmek, kültürel altyapıyı güçlendirmek ve yerel yaratıcı yetenekleri teşvik etmek gibi konuları içeren Suudi Arabistan'ın 'Vizyon 2030' hedeflerinin bir parçası.
Festivalin dün gece yapılan açılışında, iki Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Michael Caine, Kızıldeniz Onur Ödülü'nü alırken ayakta alkışlandı. Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan 92 yaşındaki oyuncu, eski arkadaşı Vin Diesel'den ödülünü alırken üç torunuyla birlikteydi.
Caine; 'İtalyan İşi', 'Yüzleşme', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Tanrı'nın Eseri Şeytanın Parçası' ve 'Educating Rita' gibi klasiklerdeki rolleriyle hafızalara kazındığı 70 yıllık bir kariyere sahip. Son olarak, 90 yaşında oyunculuğu bırakmadan önce Christopher Nolan'ın 'Batman Üçlemesi', 'Başlangıç', 'Dunkirk' ve 'Tenet' filmlerinde rol aldı.
Ödülünü alırken sahnede konuşan Caine, 90 yaşına kadar oyunculuğa devam edebildiği için şanslı olduğunu ve oyunculuk ödülünü aldığı için şaşırdığını söyledi. Ünlü oyuncunun ilk eşi Patricia Haines'ten olan 68 yaşındaki kızı Dominique ile 1973'ten bu yana evli olduğu şimdiki eşi Shakira'dan olan 52 yaşındaki küçük kızı Natasha, seyirciler arasında gururla babalarını seyretti.
Hollywood'u buluşturan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde Türk oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Serkan Çayoğlu da vardı. Deniz, kırmızı halıda derin yırtmacıyla dikkat çeken beyaz elbisesiyle poz verdi.
İşte, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nin dünyaca ünlü yıldızlardan oluşan kırmızı halı geçidi...
Uma Thurman
Dakota Johnson
Rita Ora
Jessica Alba
Kirsten Dunst
Adrien Brody ve Georgina Chapman
Ana de Armas
Giancarlo Esposito
Queen Latifah
Yasmine Sabri
Passant Shawky
Hannah el Zahed