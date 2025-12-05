2019'dan bu yana Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, bu yıl da dünya çapında pek çok ünlü ismi ağırladı. Orta Doğu'nun en büyük film festivallerinden biri olan, 4 - 13 Aralık arasında düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde, bu yıl 70 ülkeden 100'ün üzerinde film gösterilecek.

5 Oscar'lı 'Anora' filminin yönetmeni Sean Baker'ın jüri başkanlığı yaptığı festival; ekonomiyi çeşitlendirmek, kültürel altyapıyı güçlendirmek ve yerel yaratıcı yetenekleri teşvik etmek gibi konuları içeren Suudi Arabistan'ın 'Vizyon 2030' hedeflerinin bir parçası.

Festivalin dün gece yapılan açılışında, iki Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Michael Caine, Kızıldeniz Onur Ödülü'nü alırken ayakta alkışlandı. Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan 92 yaşındaki oyuncu, eski arkadaşı Vin Diesel'den ödülünü alırken üç torunuyla birlikteydi.

Caine; 'İtalyan İşi', 'Yüzleşme', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Tanrı'nın Eseri Şeytanın Parçası' ve 'Educating Rita' gibi klasiklerdeki rolleriyle hafızalara kazındığı 70 yıllık bir kariyere sahip. Son olarak, 90 yaşında oyunculuğu bırakmadan önce Christopher Nolan'ın 'Batman Üçlemesi', 'Başlangıç', 'Dunkirk' ve 'Tenet' filmlerinde rol aldı.