AB'ye tepki: Kabul edilemez

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine AB bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez. Tarihî gerçekleri tek taraflı ve siyasi saiklerle yeniden kurgulamaya yönelik bu çirkin girişim, Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı zulmü ve varoluş mücadelesini görmezden gelmektedir” ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘TÜRKİYE, TARİHİ GERÇEKLERİN ÇARPITILMASINA KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEKTİR’

Duran, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini ve geleceğini teminat altına almış, Ada’da yarım asrı aşkın süredir devam eden barışın tesis edilmesini sağlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu tarihî rolünü asılsız ithamlarla ve iftiralarla gölgelemeye yönelik çabalar, hakikatleri değiştiremeyecektir. Avrupa Birliği kurumlarından beklenen, Kıbrıs meselesinde tek taraflı siyasi söylemlere zemin hazırlamak değil; Ada’daki gerçekleri gözeten, iki tarafın haklarına saygılı, adil ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, tarihî gerçeklerin çarpıtılmasına karşı durmaya ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda savunmaya devam edecektir” dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.