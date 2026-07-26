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        Haberler Dünya Amerika ABD: 12 geminin rotası değiştirildi

        ABD: 12 geminin rotası değiştirildi

        ABD ordusu, İran limanlarına yönelik deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise asker çıkarıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 02:34 Güncelleme:
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        "12 geminin rotası değiştirildi"

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının etkili bir şekilde devam ettiğini duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiği, ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiği, 2 ticari gemiye ise asker çıkarıldığı bildirildi. 24 Temmuz’da Umman Körfezi’nde seyreden Mozambik bayraklı M/T Lavine adlı geminin tekrarlanan uyarılara rağmen ablukayı birden fazla kez delmeye çalıştığı belirtilerek, "Hareket kabiliyeti engellenen gemi, artık İran’a gitmemektedir" denildi. Son olarak, bugün erken saatlerde Umman Denizi'nde seyreden Komorlar bayraklı M/T Charminar adlı tankere denetim amacıyla asker çıkarıldığı aktarılarak, "Tanker şimdi yolculuğuna devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. ABD güçlerinin teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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