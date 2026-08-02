Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan'ın (36), kendisine 'ölü' süsü vermek için plan yaptığı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Taştan'ın, kendisine 'ölü' süsü vermek için yaptığı plan, ailesini araması ile ortaya çıktı.

Taştan'ın ailesini arayıp, yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü. Ayrıca, Taştan'ın kullandığı ve dereden çıkarılan otomobilin de yapılan incelemede çalıntı olduğu saptandı.

Öte yandan ekipleri bölgede yaptığı arama-kurtarma çalışmaları ise gerçekler ortaya çıkmasıyla durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taştan'ı bulmak için çalışmalara devam ediyor.