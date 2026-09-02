ABD Başkanı Trump, boğazın adının değiştirilmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın isminin değiştirilmesi gerektiğini öne sürerek, bölgenin adının “Trump Boğazı” olarak değiştirilmesini önerdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık burayı ABD’nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika’nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi.