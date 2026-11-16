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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, FAA'nın uçuşları durdurması konusunda "sorumluluk almadığını" söyledi

        ABD Başkanı Trump, FAA'nın uçuşları durdurması konusunda "sorumluluk almadığını" söyledi

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), 13 Kasım'da ülke genelinde uçuşları durdurmasına neden olan sorunun eski ekipmanlardan kaynaklandığını belirterek, bu olayda kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 21:01 Güncelleme:
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        "Uçuşların durdurulmasından sorumlu değilim"

        Trump, Filipinler'e ve 18-19 Kasım'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        FAA'nın hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almasına dair soruyu yanıtlayan Trump, "Cuma günü gördüğünüz şey, kalp krizi geçiren çok eski bir ekipmandı." diye konuştu.

        Trump, bazıları 50 yıldan daha eski olan ekipmanlar konusunda Kongrenin harekete geçeceğinden emin olduğunu belirtti.

        Eski ekipmanları yenileriyle değiştirmek istediklerini anlatan Trump, bunun için finansmana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

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        Trump, uçuşların durduğu süre boyunca Beyaz Saray'da Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve diğer ilgili kişilerle toplantılar yaptığını dile getirdi.

        Amerikalılara uçmanın güvenli olduğuna dair güvence verebileceğini ifade eden Trump, "Biraz daha yavaş ancak oldukça güvenli uçuyorlar. Biz, güvenli olmanın da ötesine geçmelerini istiyoruz. Dünyadaki en iyi sisteme sahip olmak istiyoruz." dedi.

        Trump, başkan olarak uçuşların durdurulmasıyla ilgili kişisel düzeyde nasıl bir sorumluluk üstlendiğine yönelik soruya, "Hiçbir sorumluluk almıyorum." yanıtını verdi.

        Ulaştırma Bakanı Duffy'nin ve diğer yetkililerin "harika bir iş çıkardığını" söyleyen Trump, kimsenin zarar görmediğini, kaza veya herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığına işaret etti.

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        "KAYIP MİLYARLARCA DOLAR"

        Duffy de bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, yaklaşık iki yıldır oldukça eski olan ekipmanların yenilenmesi için yatırımlar yaptıklarını belirterek, eski telekomünikasyon ağını yenileyerek bakır kablolardan fiber optik altyapıya geçiş yaptıklarını anlattı.

        Birçok kişinin bu olayın bir siber saldırı olabileceğini dile getirdiğine işaret eden Duffy, yaşanan durumun kötü niyetli bir saldırı değil, bir ekipman sorunu olduğu konusunda Amerikalıları rahatlatmak istediklerini vurguladı.

        Duffy, telekomünikasyon ve havacılık altyapısı için tamamen yeni bir mimariye ihtiyaç duyduklarının altını çizerek, bu konuda Lumen, AT&T ve Verizon şirketleriyle çalıştıklarını bildirdi.

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        Ancak yatırım için gereken finansmanı sağlamadan bu şirketlere "başlayın" diyemeyeceğini kaydeden Duffy, eğer finansmanı temin edebilirlerse AT&T'nin bu çalışmayı iki yıl içinde tamamlayabileceğini aktardı.

        Duffy, yaşanan aksaklıkların ekonomik maliyetine dair, cumadan cumartesi gününe kadar milyarlarca dolarlık bir kayıp yaşandığını ifade etti.

        UÇUŞLAR 4 SAATTEN FAZLA SÜREYLE DURMUŞTU

        FAA, 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

        ABD Ulaştırma Bakanı Duffy daha sonra düzenlediği basın toplantısında, kararın kaldırıldığını ve hava sahasını yeniden açtıklarını duyurmuştu.

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        Dört saatten fazla süren kısıtlama binlerce uçuşun gecikmesine veya iptaline yol açmıştı.

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