ABD Başkanı Trump, Ohio'daki mitingde Epstein olayları nedeniyle protesto edildi

Trump'ın Epstein ile bağlantılarına dair iddialara atıfta bulunan protestoculardan biri, mitingin başlamasından birkaç dakika sonra Trump'ın konuşmasını keserek, "Trump, Jeffrey Epstein'ın uçağına bindi." diye bağırdı.

Bu kişiye yanıt veren Trump, Epstein'ı 20 yıldan fazla bir süre önce Florida eyaletindeki Mar-a-Lago kulübünden kovduğunu iddia etti.

Trump, Epstein'ın kendisine eşlik ettiğini reddederek, onu Demokrat olmakla suçladı.

Kendisinin Epstein olaylarından "tamamen aklanmış" olduğunu savunan Trump, protestocuları "para karşılığında protesto edenler" ve "ezikler" olarak nitelendirdi.