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        Haberler Dünya ABD'de F-35 alev aldı

        ABD'de F-35 alev aldı

        ABD ordusuna ait bir F-35 tipi savaş uçağı, ABD'nin California eyaletindeki bir hava üssü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek alev aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        ABD'de F-35 alev aldı

        ABD'nin California eyaletinde ABD ordusuna ait bir F-35 tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

        California'daki Miramar Hava Üssü yakınlarındaki bir alana düşen uçak alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaza ve olay yeri çevresinde çıkan küçük çaplı yangına müdahale etti.

        Olayda pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu kaydedilirken, duruma ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldığı bildirildi.

        *Fotoğraf: AA

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