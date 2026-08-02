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        Haberler Dünya Amerika ABD'de restorana silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

        ABD'de restorana silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

        ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 06:16 Güncelleme:
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        ABD'de restorana silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

        Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.

        Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı.

        Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #haberler
        #Idaho
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