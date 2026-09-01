ABD'de Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı
ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan kadın, polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirirken erkeğin durumunun ise ağır olduğu bildirildi
Giriş: 01 Eylül 2026 - 05:18 Güncelleme:
New York'taki ünlü Times Meydanı'nda yerel saatle 16.30 sularında şüpheli kadın, 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırgan, bölgedeki polis noktasının yakınında elindeki bıçakları bırakması yönündeki uyarılara uymayarak polislere doğru ilerlemesi üzerine ekipler tarafından vuruldu. AA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan saldırgan kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Diğer yandan bıçaklı saldırıya uğrayan kadının da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, erkeğin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçiren polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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