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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD'den Irak'taki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı | Dış Haberler

        ABD'den Irak'taki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "son bölgesel gelişmeler nedeniyle" ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta bulunanların ise derhal ülkeyi terk etmelerini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 03:39 Güncelleme:
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        ABD'den Irak'taki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı

        ABD Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan uyarıda, son bölgesel gelişmeler nedeniyle, Irak'taki ABD vatandaşlarına en yüksek düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca yerel haber kaynaklarını sürekli takip etmeleri tavsiye edildi.

        Seyahatlerde aksaklıklar veya hava sahasının önceden haber verilmeksizin aniden kapatılması gibi durumlarının da yaşanabileceği aktarılarak, ABD vatandaşlarına herhangi bir nedenle Irak'a seyahat etmemeleri ve Irak'ta bulunanlarının da derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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