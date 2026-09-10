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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 2028 Başkanlık Seçimi'nde aday olmayı 'şu an için' düşünmüyor

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 2028 Başkanlık Seçimi'nde aday olmayı 'şu an için' düşünmüyor

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2028'de düzenlenecek başkanlık seçiminde aday olma planının "şu an için" olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Rubio, 2028'de başkan adaylığını düşünmüyor

        NBC News kanalının haberine göre Rubio, Kolombiya basınına değerlendirmelerde bulundu.

        "(2028 başkanlık seçiminde adaylık) Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum fakat şu anda böyle bir planım yok." diyen Rubio, mevcut durumda hiçbir göreve aday olmadığını, şimdiki görevlerine yüzde 100 odaklandığını vurguladı.

        NBC News'in konu hakkında bilgi sahibi kaynağına göre de Rubio, son aylardaki özel görüşmelerinin en az birinde 2028'de aday olmayı planlamadığını ifade etti.

        Söz konusu kaynak, Rubio'nun dışişleri bakanı olmaktan keyif aldığını ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından kendisine geniş bir görev alanının emanet edildiğini belirtti.

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        Rubio'nun hala genç ve siyasi açıdan "zeki" olduğunu dile getiren kaynak, "(Rubio'ya) Ona 2032 veya 2036 ile ilgilenip ilgilenmediğini sorsanız muhtemelen 'elbette' derdi." ifadelerini kullandı.

        2028 Başkanlık Seçimine yönelik iddialar

        ABD Başkanı Trump'ın, bağışçılarla gerçekleştirdiği görüşmede, Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028 başkanlık seçimini kazanmasını istediğini söylediği öne sürülmüştü.

        Öte yandan, ABD Başkanı'na yakın bazı danışmanlar ise Trump'ın 2028 seçimi için Vance ile Rubio arasında henüz kesin tercih yapmadığını iddia etmişti.

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        Trump, daha önce bir sonraki başkanlık seçiminde "bir kez daha aday olacağını" duyurmuştu.

        ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde, "Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez." ifadesi yer alıyor.

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        #ABD
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