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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştığı tebrik mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Türk halkını kutluyorum. Ülkelerimiz gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ortaklık büyük önem taşımaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Rubio'dan 29 Ekim mesajı

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

        Rubio, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ait internet sitesinden yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Türk halkını kutluyorum. Ülkelerimiz gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ortaklık büyük önem taşımaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        İki ülkenin bölgede ve dünya genelinde istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi için birlikte çalışmayı sürdürdüğünü belirten Rubio, Türkiye'nin güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olduğunun altını çizdi.

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        Marco Rubio, şunları kaydetti:

        "Bu yıl (Türkiye), Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak İttifak'a olan bağlılığını bir kez daha teyit etmiştir. Ayrıca, bu yıl Amerikan vatandaşlarının çatışma bölgelerinden güvenli bir şekilde ayrılmasına sağladığı kritik destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bu destek, ilişkilerimizin temelini oluşturan karşılıklı güvenin ve güvenilirliğin somut bir göstergesidir. Savunma alanındaki işbirliğimizi genişletmeye ve güvenlik alanındaki bağlarımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız."

        Türkiye'nin ağustosta Artemis Anlaşmaları’nı imzalamasıyla iki ülke arasındaki ortaklığın uzay alanına da genişlediğini aktaran Rubio, "Türk Hava Yollarının yaklaşık 50 milyar dolar değerinde Boeing uçağı satın almak üzere anlaşmaya varması da ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmiştir. Bu anlaşma, her iki ülkede de istihdamı ve refahı destekleyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun bu önemli yıl dönümünde, Amerika Birleşik Devletleri olarak bu yıl elde edilen başarıların üzerine yenilerini eklemeyi ve önümüzdeki yıllarda ittifakımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #Marco Rubio
        #haberler
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