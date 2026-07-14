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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi çıkışı: "ABD egemenliğine tehdit"

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi çıkışı: "ABD egemenliğine tehdit"

        ABD Başkanı Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, ABD askeri kuvvetlerinin operasyonlarına müdahale ettiğini iddia etti. Mahkemenin ABD egemenliği üzerinde zarar verici bir güç olduğunu öne süren Rubio, mahkemenin kapatılması gerektiğini savundu. Rubio'nun açıklamaları hem hukuki hem de siyasi çevrelerde farklı görüşlere yol açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        ABD Uluslararası Ceza Mahkemesini kapatmak istiyor

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD merkezli medya organı Wall Street Journal için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD'nin yargı egemenliği üzerinde bir baskı unsuru olduğuna ve bu mahkemenin kaldırılması gerektiğine yönelik bir makale yazdı.

        Bir video da paylaşan Rubio, "Eğer sessiz kalırsak, askerlerimiz binlerce kilometre uzaktaki yabancı hakimlerin insafına kalacak ve kendi ülkelerini savunma 'suçu' nedeniyle sürekli olarak yargılanma ve hatta hapse girme riskiyle karşı karşıya kalacaklar" dedi.

        CNN International'a göre, Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni dağıtma planı, diğer ülkeleri mahkemeyi kabul etmemeye iknaya dayanıyor.

        Bir yetkili, "Bir yandan ABD yardımlarına bel bağlayıp diğer yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sözde yetkisini reddetmeye yanaşmayan ülkelerin yakın takibe alınması bekleniyor.Muhtemelen yakında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı adım atmaları yönünde baskı gören yabancı mevkidaşlarımızdan geri dönüşler almaya başlayacağız.Yaptırımlar sonuç verdiğinde, bunları diplomasi yoluyla elde ettiğiniz kazanımları pekiştirmek için kullanırsınız" dedi ve olası yaptırımların olabileceğini ekledi.

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        Uzmanlar Karara Ne Diyor?

        İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün eski genel müdürü Kenneth Roth, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletlerindeki eylemler üzerinde yargı yetkisi iddiasında bulunmuyor" dedi:

        "Rubio, Amerikan savaş suçları için cezasızlık arayışını ulusal egemenlik etiketi altında gizlemeye çalışıyor; bu da diğer ulusların kendi topraklarında işlenen suçlar için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni devreye sokma egemenlik hakkını görmezden geliyor. Trump, mahkemenin yetki alanını kabul eden ülkelerin topraklarında savaş suçları işleyebilmek istiyor; mesele tam olarak bu."

        Bir başka eski yetkili, Trump yönetiminin mahkemenin tamamına yaptırım uygulayabileceği yönünde söylentiler olduğunu söyledi. "Bu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Venezuela veya yurt dışındaki başka bir yere karşı almayı düşündüğü herhangi bir eyleme karşı önleyici bir kampanya olduğu izlenimini veriyor." açıklamasını yaptı.

        Rubio'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni dağıtma yönündeki son vaadinin, mahkemenin gelecekteki faaliyetlerini tam olarak nasıl etkileyeceği ve bu karara önümüzdeki süreçte hangi tepkilerin geleceği merak konusu.

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