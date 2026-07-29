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        Haberler Dünya ABD'nin Florida eyaletinde aynı gün iki idam cezası infaz edildi

        ABD'nin Florida eyaletinde aynı gün iki idam cezası infaz edildi

        ABD'nin Florida eyaletinde, ülkenin yakın tarihindeki en yaşlı ikinci idam mahkumu ile eski bir polis memurunun infazları aynı gün gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        ABD'de aynı gün iki idam cezası infaz edildi

        Florida Valiliği ve ceza infaz yetkililerinin açıklamasına göre, ülkede yaklaşık 10 yıldır ilk kez bir eyalette aynı gün içinde iki idam cezası uygulandı.

        İlk olarak, 1987 yılında 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunan 68 yaşındaki eski polis memuru James Aren Duckett'ın cezası infaz edildi.

        Zehirli iğneyle infaz edilen Duckett'in ölüm saati yerel saatle 13.19 olarak açıklandı.

        Eski kız arkadaşının anne ve babasını 1986'da öldürmekten suçlu bulunan 80 yaşındaki Dominick Anthony Occhicone'nin idamı ise yerel saatle 18.13'te gerçekleştirildi.

        Occhicone, eyalet tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.

        Florida bu yıl idamlarda ilk sırada

        Florida eyaletinde 1964 yılından bu yana ilk kez aynı günde iki infaz uygulanırken, ABD genelinde ise en son 2017 yılında Arkansas eyaletinde üç saat arayla iki kişinin cezası infaz edilmişti.

        Görevi ocak ayında sona erecek Florida Valisi Ron DeSantis'in talimatıyla eyalette bu yıl 12 infaz gerçekleştirildi. Bu sayı, ABD genelinde 2026 yılı içinde uygulanan toplam 19 idam cezasının yarısından fazlasını oluşturdu.

        ABD Yüksek Mahkemesi, her iki mahkumun da infazlarının durdurulması yönündeki son temyiz başvurularını reddetmişti.

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