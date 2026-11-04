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        Haberler Dünya ABD'nin ilk Müslüman senatörü olan Sayed'den "imkansızı başardık" açıklaması

        ABD'nin ilk Müslüman senatörü olan Sayed'den "imkansızı başardık" açıklaması

        Michigan'da seçim yarışını kazanarak ABD'nin ilk Müslüman senatörü olan Sayed, ilk açıklamasında "Michigan, onların imkansız dediği şeyi başardık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        "İmkansızı başardık"

        ABD'de Kongre ara seçimlerinde Michigan'da yarışı kazanarak ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olan Abdul el-Sayed, "Michigan, onların imkansız dediği şeyi başardık." ifadesini kullandı.

        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim! Haberi Görüntüle

        Sayed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından seçimleri kazanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Michigan eyaletine hizmet etmek üzere ABD Senatosu'na gidecek olmanın kendisi için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu belirten Sayed, "Michigan, onların imkansız dediği şeyi başardık. Kazandık. Birlikte. Şimdi asıl iş başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim Haberi Görüntüle

        ABD'deki ara seçimlerde Michigan eyaletinde, Mısır asıllı Müslüman aday Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'a üstünlük sağlayarak ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman oldu.

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        Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Sayed'in Cumhuriyetçi rakibi Rogers, eyalet genelinde yüzde 46'da kalırken, Sayed oyların yüzde 52'sini alarak ABD tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman olarak kayıtlara geçti.

        Sonuçların resmi olarak kesinleşmesiyle Sayed, 3 Ocak 2027'de yemin ederek Kongredeki görevine başlayacak.

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