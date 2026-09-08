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        Haberler Dünya Amerika ABD ordusu, Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdı

        ABD ordusu, Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdı

        ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini" öne sürdüğü tekneyi, içindekileri tahliye ettikten sonra batırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 06:57 Güncelleme:
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        ABD ordusu, Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdı

        ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği belirtildi.

        ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yapmasının ardından teknedekilerin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini "desteklediğini" gösterdiği iddiasına yer verildi.

        AA'nın haberine göre ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

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        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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