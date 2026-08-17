ABD ve İsrail Gazze'yi görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Gazze Barış Kurulu yetkilileri arasındaki görüşmelerin "yapıcı" geçtiği ileri sürüldü.

Tarafların 2 çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, bunlardan "ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna odaklanacağı, hem İsrail hem de Barış Kurulu'nun bu sürecin acilen gerçekleştirilmesi ve Gazze'de herhangi bir yeniden inşa çalışması başlamadan önce silah bırakmanın tamamlanması gerektiği konusunda kararlı olduğu" iddia edildi.

Açıklamada, ikinci çalışma grubunun ise, Gazze halkı için "hijyen, temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı" belirtildi.

İsrail basınına göre taraflar arasında birçok başlıkta mutabakat sağlanamadı

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun heyetleriyle yaptığı "Gazze anlaşmasında ikinci aşamaya geçişi" ilerletmeyi amaçlayan görüşmede, birçok konuda mutabakat sağlanamadığını bildirdi.

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İsrail devlet televizyonu KAN, Kushner ile Netanyahu arasındaki görüşmenin 4 saat sürdüğünü kaydetti.

The Jerusalem Post gazetesinin ismi paylaşılmayan kaynağa dayandırdığı haberinde, görüşmeye Barış Kurulu tarafından Kushner'in yanı sıra Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve Barış Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair katılırken İsrail tarafından İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Dairesi Direktörü Shlomi Binder'in de yer aldığı aktarıldı.

Tarafların Gazze anlaşmasının ilerletilmesi konusunda bazı konularda mutabakata vardığı belirtilen habere göre, Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda, Hamas'ın silahlarını Filistinli teknokratlardan oluşacak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) yerine ABD'li Komutan Jasper Jeffers'in başkanlık ettiği Uluslararası İstikrar Gücü'ne devretmesi üzerinde anlaşıldı. Buna karşın, birçok konudaysa mutabakat sağlanamadı.

Ayrıntılara vakıf yetkililere göre, İsrail tarafı toplantıda "Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze Şeridi'nde yeniden inşa çalışmalarının başlamayacağını" talep ederken Netanyahu, Gazze Şeridi'nde saldırıları durdurmayı reddederek "hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte" ısrar etti.

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Toplantıda "İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine" ilişkin bir karar da alınamadı. Gazze'deki işgali yürüten İsrail askerlerinin sayısının da azaltılmayacağı kaydedildi.

İsrail ordusunun "tehditlere" karşı saldırılara devam edeceğini ileri süren İsrailli yetkililer, Hamas'ın silahsızlanma sürecine bağlılığını "derhal göstermeye başlaması gerektiği konusunda bir mutabakat sağlandığını" iddia etti. İsrailli yetkililer, sürecin ilerletilmesini "Hamas'ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasına" bağladı.

Netanyahu, 15 maddelik planı reddetmişti

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Kushner ve Mladenov, pazar Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Buradan İsrail'e geçen Kushner, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.

*Fotoğraf: Kobi Gideon / GPO / Handout - AA (Arşiv fotoğrafıdır)