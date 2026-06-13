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        Haberler Dünya Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Avrupa Parlamentosu' açıklaması | Dış Haberler

        Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Avrupa Parlamentosu' açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, isminin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yaptırım listesine alınmasının önerilmesi üzerine bir açıklama yayımlayarak, "Avrupa Parlamentosu raporları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek'ten 'Avrupa Parlamentosu' açıklaması

        Avrupa Parlamentosu’nun 17 Haziran’da oylanacak Türkiye raporunun taslak metnine Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptırım listesine alınması önerisi girmesi üzerine Bakan Gürlek yazılı bir açıklama yayınladı.

        Açıklama şöyle:

        "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.

        Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.

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        Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır.

        Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.

        Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır.

        Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz.

        Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz."

        PREBİLİC'İN AÇIKLAMALARI

        Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu’ndan Vladimir Prebilic, Türkiye'nin yaptırım listesinden Akın Gürlek'i çıkarılmasını talep ettiğini iddia etmişti.

        Prebilic, “Burada Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ismi bizzat metne girdi. Çünkü kendisini bu siyasi motivasyonla yürütülen yargılamaların baş aktörü olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

        Prebilic önerdikleri yaptırımları, “AB sınırları içindeki mallarının ve hesaplarının dondurulması, finansal işlemler yapmasının engellenmesi” olarak açıklamıştı.

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