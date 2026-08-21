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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail, Batı Şeria'da mekansal soykırım işliyor

        AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail, Batı Şeria'da mekansal soykırım işliyor

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimi genişletmesini eleştirerek, "Bu bir mekansal soykırımdır. Batı Şeria Gazzeleşiyor. Batı Şeria fiilen ikiye bölünüyor, Doğu Kudüs'ün izole edilmesi hedefleniyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        "İsrail, mekansal soykırım işliyor"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimini genişletmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, İsrail'in 'mekansal bir soykırım' işlediğini söyledi.

        Paylaşım şöyle:

        "Netanyahu şebekesinin Batı Şeria’yı “Gazzeleştirme”ye dönük soykırım politikası devam ediyor.

        İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.

        “Yerleşim” ve “yerleşimci” kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail’in Batı Şeria’da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.

        İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir.

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        Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde “İsrail’in sınırları neresidir?” diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.

        İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail’in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria’yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır.

        Adına “yerleşim” ve “yerleşimci” denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."

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        #israil
        #Batı Şeria
        #Netanyahu
        #Ömer Çelik
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