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        Haberler Dünya Avrupa Almanya’daki İHA girişiminde Rusya bağlantısı iddiası araştırılıyor

        Almanya’daki İHA girişiminde Rusya bağlantısı iddiası araştırılıyor

        Alman makamlarının yürüttüğü soruşturmada, Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki patlayıcı yüklü İHA girişimiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin Rusya doğumlu Letonya vatandaşı, diğerinin ise Rus pasaportu taşıyan Belarus vatandaşı olduğu öne sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Leipzig saldırısında 2 şüpheli belirlendi

        lmanya'da Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) girişimiyle ilgili soruşturmada iki şüphelinin belirlendiği bildirildi.

        Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada iki kişinin saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Şüphelilerden birinin Rusya doğumlu ve Letonya pasaportuna sahip olduğu, diğerinin ise Rus pasaportu taşıyan Belarus vatandaşı olduğu belirtildi.

        Rusya doğumlu şüphelinin saldırının lojistik hazırlıklarından sorumlu olduğu ve İHA kullanımı konusunda eğitim verdiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Şüphelinin temmuz sonunda Berlin Brandenburg Havalimanı üzerinden Almanya'ya geldiği, kiralık araçla Leipzig'e geçtiği ve saldırı girişiminden iki gün sonra ülkeden ayrıldığı öne sürüldü.

        Soruşturma kapsamında elde edilen DNA izlerinin ikinci şüpheliye ulaşılmasını sağladığı belirtildi. İzlerin, patlayıcıyla doldurulduğu değerlendirilen İHA üzerindeki bir konserve kutusunda ve havalimanı yakınındaki bir ağaca yerleştirilen anten üzerinde bulunduğu kaydedildi.

        BELARUSLU ŞÜPHELİ İTALYA VİZESİYLE GİRMİŞ

        Rus pasaportu taşıyan Belarus vatandaşının ise İtalya tarafından verilen turistik vizeyle Almanya'ya giriş yaptığı öne sürüldü. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vize sürecinin inceleneceğini belirterek, şartları sağlayan kişilere herhangi bir uyarı bulunmaması halinde vize verildiğini söyledi.

        Alman hükümeti, Leipzig'deki İHA girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmuş ve bazı tedbirler açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını, Berlin'deki Rusya Evi ile ilgili sözleşmenin feshedileceğini ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılacağını duyurmuştu.

        LEIPZIG-HALLE HAVALİMANI'NDA İHA BULUNMUŞTU

        Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu. ABD istihbaratı, İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti.

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        #Leipzig Havalimanı
        #almanya
        #haberler
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