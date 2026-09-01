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        Haberler Dünya Anket: ABD'de çoğunluk Trump'tan memnun değil

        Anket: ABD'de çoğunluk Trump'tan memnun değil

        ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 64'ü, Başkan Donald Trump'ın performansından memnun olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        ABD'de çoğunluk Trump'tan memnun değil

        Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında, 21-26 Ağustos tarihlerinde 1000 yetişkine Trump'ın performansı ve İran politikasına yönelik sorular soruldu.

        Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 32'si Trump'ın başkanlık performansını onayladığını, yüzde 64'ü onaylamadığını, yüzde 3'ü ise "kararsız" olduğunu belirtti.

        Katılımcıların yüzde 26'sı "ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarını" onaylarken, yüzde 54'ü ise bu saldırıları uygun bulmadığını kaydetti.

        Katılımcıların yüzde 55'i "İran'a saldırmanın bir hata olduğu" görüşüne katıldığını, yüzde 27’si ise buna katılmadığını ifade etti.

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        Trump'ın "İran'la olan savaşı ne kadar iyi yönettiğine" ilişkin soruya katılımcıların yüzde 25’i olumlu, yüzde 68’i ise "pek iyi değil" veya "hiç iyi değil" yönünde görüş bildirdi.

        Ayrıca, Trump'ın enflasyon konusundaki politikaları yüzde 22 oranında destek bulurken, aksi görüş bildirenler yüzde 75 oldu.

        Massachusetts Amherst Üniversitesinin mart ayında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 62'si Trump'ın performansından memnun olmadığını, yüzde 63'ü de Trump'ın İran'la ilgili tutumunu "onaylamadığını" ifade etmişti.

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