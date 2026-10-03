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        Haberler Dünya Axios: ABD'li yetkililer, İran'la savaşta atılacak adımları görüşmek için Camp David'de toplandı

        Axios: ABD'li yetkililer, İran'la savaşta atılacak adımları görüşmek için Camp David'de toplandı

        ABD hükümetinin üst düzey yöneticilerinin, İran'la savaşta atılacak adımları ve Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki savaşla ilgili konuları görüşmek üzere başkanlık yerleşkesi Camp David'de toplantı düzenlediği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        ABD hükümetinden 'İran' zirvesi

        Axios sitesinin haberine göre, ABD'li üç yetkili, Başkan Donald Trump'ın üst düzey kurmaylarının Camp David'de toplandığını öne sürdü.

        Söz konusu toplantıda ABD-İran savaşında atılacak adımların ve Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki savaşla ilgili konuların görüşüldüğünü ifade eden yetkililer, toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık ettiğini ileri sürdü.

        Yetkililer, toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'nin katıldığını belirtti.

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        Yetkililerden biri, söz konusu toplantıda birçok meselenin "derinlemesine" görüşüldüğünü söyledi.

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        #iran
        #ABD
        #haberler
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