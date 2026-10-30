Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Giriş: 30 Ekim 2026 - 23:49 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili konuların yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.
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