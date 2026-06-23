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        Haberler Dünya Boris Pistorius: Harekete geçmeyerek 6 yıl kaybettik | Dış Haberler

        Boris Pistorius: Harekete geçmeyerek 6 yıl kaybettik

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği dönemde harekete geçmeyen ülkesinin, silahlı kuvvetlerin donanımı ve sivil-askeri savunma açısından 6 yıl kaybettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        Alman bakan: 6 yıl kaybettik

        Pistorius, Helmut Schmidt Vakfı tarafından Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kırım işgal edildiğinde ne de olsa geçer, yarından sonra her şey yoluna girer ve biz de kendi yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk. Biz de bir bakıma alarmı duyduk, ama erteleme tuşuna basıp tekrar yatağa döndük. Bu, hem sivil-askeri savunma hem toplumun dayanışması, ortak zihniyet hem de silahlı kuvvetlerimizin donanımı açısından kaybettiğimiz altı yıldır." dedi.

        Sivil-askeri iş birliğinin günlük yaşamda daha fazla dayanıklılık sağlamak için nasıl hayata geçirilebileceği konusunda İskandinav ülkelerine atıfta bulunan Pistorius, "Evet, İskandinav ülkeleri altı yıl öndeler. Neden? Çünkü 2014’te, tıpkı Polonya ve Baltık ülkeleri gibi, Kırım işgal edildiğinde alarmı duydular, ayağa kalktılar ve harekete geçtiler. " dedi.

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        Savunma yeteneğinin tüm toplumu ilgilendiren bir görev olduğunu belirten Pistorius, "Bir ülkenin savunma yeteneği, yalnızca silahlı kuvvetleriyle sağlanamaz. Bir ülke, idaresi, ekonomisi ve halkı dirençli olduğunda savunma yeteneğine sahip olur.” şeklinde konuştu.

        Örneğin Finlandiya’da yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusa karşılık yaklaşık 900 bin yedek asker bulunduğu, bunun da nüfusun yüzde 16’sına denk geldiği bilgisini paylaşan Pistorius, "Bizde bu oran şu anda sadece yüzde 1’dir. Ayrıca Finlandiya nüfusunun neredeyse yüzde 80’i ülkesini savunmayı düşünebiliyor. Finlandiya’da ayrıca yaklaşık 55 bin sığınak ve yeraltı sığınak tesisi, nüfusun yaklaşık yüzde 85’ine koruma sağlıyor. Bu, Almanya’da asla ulaşılamayacak bir rakam." ifadelerini kullandı.

        Geçen hafta Brüksel’de ABD’nin Almanya’dan asker çekme kararını ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de görüştüğünü anlatan Pistorius kendisine, “Evet, çekilmeniz gerektiğini biliyoruz, ama lütfen bunu senkronize bir şekilde yapın. Bunu, konunun ne olduğuna bağlı olarak, zamanında telafi etme imkânımız olacak şekilde yapın; aksi takdirde Amerika’nın da çıkarına olamayacak tehlikeli yetenek açıkları ortaya çıkar.” dediğini aktardı.

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        "Öngörülemez bir dünyada yaşanılıyor"

        Pistorius, giderek öngörülemez bir dünyada yaşanıldığını söyledi.

        Dünyanın, artan gerilimler, istikrarsızlıklar, giderek yoğunlaşan jeopolitik rekabetle şekillendiğine işaret eden Pistorius, “Özgürlüğümüze ve demokrasimize yönelik tehditler ise uzun zamandır hiç olmadığı kadar büyük; üstelik bu tehditler sadece dışarıdan değil, uzun zamandır içten de dramatik bir şekilde geliyor. “ diye konuştu.

        Askeri güç olmadan başarılı bir caydırıcılık sağlanamayacağını dile getiren Pistorius, “Başarılı bir caydırıcılık olmadan ise sonunda bir askeri saldırının hedefi haline geliriz. Bunun sonucu ise şu anda Ukrayna’da beşinci yılında izlediğimiz ve hala tüm şiddetiyle devam eden durumdur.” ifadelerini kullandı.

        FCAS projesinin iptali

        Almanya ve Fransa arasındaki savunma projesi olan FCAS'ın iptaline de değinen Pistorius bunun nedeninin Fransız ya da Alman tarafındaki siyasi irade eksikliği olmadığını savundu.

        Projedeki uçak ve diğer sistemleri üretecek şirketler tarafında çok fazla ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Pistorius, "Savaş uçağının bu haliyle üretimine devam etmeme kararı, bana göre sadece tutarlı ve dürüst bir karardı. Açıkçası çoktan alınması gereken bir karardı. Ancak bu karar Alman-Fransız savunma işbirliğinin sonu ya da Alman-Fransız dostluğuna karşı bir güvensizlik oyu değildir. Sayısız alanda işbirliğimizi sürdürüyoruz ve şu anda daha da yakın bir işbirliğinin mantıklı, arzu edilir, gerçekleştirilebilir ve hatta hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir olduğu projeleri belirliyoruz." şeklinde konuştu.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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