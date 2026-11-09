Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin, Nvidia'nın CEO'su Huang ile ilgili casusluk iddiasını reddetti

        Çin, Nvidia'nın CEO'su Huang ile ilgili casusluk iddiasını reddetti

        Pekin yönetimi, ABD'li mikroçip üreticisi Nvidia şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olduğuna ilişkin ABD medyasına yansıyan iddiaları reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 18:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çin, casusluk iddiasını reddetti

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

        Çin ile bağlantılı casusluk iddiasının temelsiz olduğunu söyleyen Sözcü Guo, "Bu, Çin'e yönelik bir karalamadan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

        The New York Times (NYT) gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

        İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

        REKLAM

        Gazetenin, dünkü haberinde de, bu iddiaya ilişkin, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gözetiminde hazırlanan bilgi notunun mayıstaki Pekin ziyareti öncesinde Başkan Donald Trump'a sunulduğu aktarılmıştı.

        ​​​​​​​Huang, iddiaların ardından evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etmiş, Nvidia Yönetim Kurulu, şirketin yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin iddialar hakkında bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

        *Haberde, EPA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        RAMS Park'taki çim krizinin perde arkası! Çim saha uzmanı Tarık Uslu'dan çarpıcı açıklamalar

        RAMS Park'ın zemini neden bu hale geldi? Galatasaray'ın stadındaki çim sorunları nasıl ortaya çıktı ve bu problem nasıl çözülecek? Çim Saha Uzmanı Tarık Uslu, HT Spor'a yaptığı değerlendirmede RAMS Park'ın zeminindeki sorunların nedenlerini, benzer statlardaki uygulamaları ve çözüm yollarını anlattı...
        #çin
        #NVIDIA
        #iddia
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım