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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir."

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #Azerbaycan
        #türkiye
        #karabağ
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