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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 21:56 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Burnham’ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi’nin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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