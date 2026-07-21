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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'i, NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO Zirvesi'nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANCHEZ İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti.

        Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi.

        Görüşmede Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

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