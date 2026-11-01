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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor: Nükleer santral inşası, savunma sanayii gündemde

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor: Nükleer santral inşası, savunma sanayii gündemde

        Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 8 yıllık aranın ardından Güney Kore'ye gidiyor. Tarihsel süreçte güçlü bağların olduğu ülkeler arasındaki bu önemli ziyarette ticaret, enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliği fırsatları ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 2027'de diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümünün kutlanacağı Güney Kore'ye 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetiyle gerçekleşecek resmi bir ziyarette kritik konu başlıklarının ele alınması bekleniyor.

        ENERJİ ALANINDA GÖRÜŞMELERDE MESAFE KATEDİLDİ

        Görüşmelerde enerji, savunma sanayisi, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirecek adımların masaya yatırılması öngörülüyor. Türkiye'de nükleer güç santrali kurulmasına yönelik çalışmalar iki ülke arasında devam ediyor. Bu görüşmelerde önemli mesafe katedildiği belirtilirken Türkiye açısından Rusya, Kanada gibi ülkelerin tekliflerinin de baz alınarak gelecek nükleer yatırımlarının şekillenmesi bekleniyor.

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        "MADE IN EUROPE" SONRASI DEĞİŞEN DENGELER

        Son yıllardaki ivmeyle ülkeler arasındaki ticaret hacmi 11 milyar dolar seviyesine çıkarken liderler önceki görüşmede hedefi 15 milyar dolar olarak belirlemişti. Ülkelerin ticaret ajandasında ortak başlıklar göze çarpıyor. Özellikle Avrupa Birliği tarafından Avrupa Sanayisini güçlendirmek ve üretimin Avrupa'da yapılmasını teşvik etmek amacıyla ortaya konan "Made in Europe" düzenlemesi iki ülkeyi de yakında ilgilendiriyor.

        Türkiye'nin de düzenlemeye dahil olması amacıyla görüşmeler sürerken, Güney Kore de gündem uygulamanın dışında kalınması durumunda ortaya çıkacak ekonomik bilanço. Özellikle otomotiv gibi lokomotif sanayilerin olumsuz etkilenmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor..

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        SAVUNMA SANAYİİ

        Türkiye ile Güney Kore arasında bir başka iş birliği alanı da savunma sanayii. Altay Tankı Projesindeki ortaklığın farklı platformlarda da sürdürülmesi hedefleniyor. Liderlerin görüşmesinde küresel ve bölgesel gündem başlıkları da ele alınacak.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEY KORE'Yİ EN SON NE ZAMAN ZİYARET ETMİŞTİ?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2018'de Güney Kore'yi ziyaret etmiş, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung ise Kasım 2025'te Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirmiş, temmuz ayındaki Nato Zirvesine de konuk devlet başkan olarak katılım göstermişti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #güney kore
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